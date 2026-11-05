Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО

В соответствии с Планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2026 год делегация Национальной академии обороны Грузии во главе с первым заместителем начальника академии полковником Имедой Гвритишвили находится с официальным визитом в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, и побывали на Аллее шехидов, воздав дань памяти героям.

Грузинская делегация посетила Институт военного управления, действующий в подчинении Национального университета обороны, и встретилась с ректором института полковником Эльнуром Алескерли.

В ходе встречи гостям была представлена подробная информация о реформах в системе военного образования в Азербайджане, проделанной работе и достигнутых результатах.

Стороны также обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества в сфере военного образования.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память", - говорится в информации ведомства.