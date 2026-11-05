В Азербайджане повысят прожиточный минимум

В Азербайджане в следующем году прожиточный минимум увеличится на 4,6%.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено законопроектом "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что в 2026 году прожиточный минимум в стране составлял 300 манатов. Согласно законопроекту, в следующем году он достигнет 314 манатов. Таким образом, увеличение составит 14 манатов, или 4,6%.

В 2027 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 334 маната, для пенсионеров - 258 манатов, для детей - 274 маната.