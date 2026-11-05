https://news.day.az/society/1872169.html В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости Порог критерия нуждаемости на следующий год составит 314 манатов.

В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости

Общество, 5 ноября 2026 11:08 (UTC +04:00) 350
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости

Порог критерия нуждаемости на следующий год составит 314 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено законопроектом "О пороговом значении критерия нуждаемости на 2027 год в Азербайджанской Республике", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таким образом, в 2027 году критерий нуждаемости увеличится на 14 манатов, или 4,6% по сравнению с 2026 годом.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#КРИТЕРИЙ НУЖДАЕМОСТИ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Курьеры будут платить налог 12:04 (UTC+04), Общество 199
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 12:00 (UTC+04), Культура 233
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 11:54 (UTC+04), Экономика 251
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 279
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 11:50 (UTC+04), Экономика 268
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 11:47 (UTC+04), В мире 275
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 286
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 11:38 (UTC+04), Экономика 310
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 1 905
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 11:32 (UTC+04), Политика 1 267
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 301
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 11:25 (UTC+04), В мире 351
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 11:21 (UTC+04), Общество 358
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 11:18 (UTC+04), Общество 317
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 11:15 (UTC+04), Спорт 337
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 11:11 (UTC+04), Общество 2 154
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 11:08 (UTC+04), Общество 350
МЧС предупредило население 11:04 (UTC+04), Общество 398
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 11:00 (UTC+04), В мире 407
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 2 211
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 406
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 10:47 (UTC+04), Общество 392
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 412
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 10:40 (UTC+04), Экономика 437
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 10:36 (UTC+04), Экономика 460
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 10:30 (UTC+04), Политика 3 973
В Баку начал работу Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 10:25 (UTC+04), Политика 3 437
В Баку проходит I Форум по аквакультуре 10:19 (UTC+04), Экономика 482
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 10:11 (UTC+04), В мире 507
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 10:08 (UTC+04), Общество 516
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:05 (UTC+04), Туризм
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 10:01 (UTC+04), Официальная хроника 403
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 09:54 (UTC+04), Общество 478
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 448
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 09:34 (UTC+04), Экономика 533
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 09:30 (UTC+04), В мире 532
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), В мире 567
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 09:06 (UTC+04), Экономика 516
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 09:00 (UTC+04), Экономика 6 218
В двух районах Баку сегодня отключат свет 08:45 (UTC+04), Общество 853
Министр экономики Баварии найден мертвым 08:37 (UTC+04), В мире 608
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 08:25 (UTC+04), В мире 587
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 08:12 (UTC+04), В мире 625
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 08:00 (UTC+04), Политика 5 696
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 07:19 (UTC+04), В мире 740
Уволит ли Трамп Хегсета? 07:07 (UTC+04), В мире 702
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 767
США расширили санкции против Ирана 04:58 (UTC+04), В мире 821
Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях 03:45 (UTC+04), В мире 861
Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений 02:31 (UTC+04), Медицина 745
"Сабах" потерпел поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 01:56 (UTC+04), Спорт 804
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:30 (UTC+04), Политика 6 541
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 912
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 884
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 131
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 1 119
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 110
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 053
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 1 111
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 104
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 693
Bir sıra sosial ödənişlərin məbləği artırılır - VİDEO 4 ноября 22:36 (UTC+04), Azərbaycanca 507
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 540
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 1 084
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 713
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 1 125
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 1 157
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 920
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 701
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 876
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 1 183
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 758
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 2 124
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 1 252
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 4 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 5 714
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 4 ноября 19:47 (UTC+04), Общество 809
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 4 ноября 19:34 (UTC+04), Политика 1 253
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 4 ноября 19:27 (UTC+04), Культура 852
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 748
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 4 ноября 19:16 (UTC+04), Политика 1 284
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 4 ноября 19:09 (UTC+04), Спорт 806
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 4 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 805
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 711
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 4 ноября 18:40 (UTC+04), Культура 971
В трех городах Карабаха появятся арендные объекты 4 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 794
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:30 (UTC+04), Официальная хроника 697
Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 704
Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО 4 ноября 18:23 (UTC+04), В мире 1 226
Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники 4 ноября 18:20 (UTC+04), Общество 793
Трамп предсказал гибель двух стран Европы 4 ноября 18:13 (UTC+04), В мире 1 358
АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура 4 ноября 18:04 (UTC+04), Общество 702
Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова отправится на Дакар-2026 4 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 676
В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год 4 ноября 17:52 (UTC+04), Экономика 1 205
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО 4 ноября 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 7 530
Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17 4 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 6 828
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 4 ноября 17:38 (UTC+04), Общество 3 155
Bakıda dələduzluq edən 66 yaşlı "jurnalist" həbs edildi 4 ноября 17:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 215
В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО 4 ноября 17:32 (UTC+04), Политика 1 210
Названы актуальные цены на золото в Азербайджане 4 ноября 17:28 (UTC+04), Экономика 1 291
Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO 4 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 213
Оркестр Virtuosos of Baku выступил в Международном центре мугама - ФОТО 4 ноября 17:22 (UTC+04), Культура 706
Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation 4 ноября 17:15 (UTC+04), Политика 7 284
В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов 4 ноября 17:04 (UTC+04), Общество 1 670
Yeniyetmə Səməd Vurğunun əmisi nəvəsini bıçaqladı 4 ноября 17:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 183
ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов 4 ноября 16:57 (UTC+04), Экономика 1 209
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 4 ноября 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 202
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 4 ноября 16:50 (UTC+04), Экономика 1 216
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 4 ноября 16:44 (UTC+04), Политика 1 167
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 4 ноября 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 655
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 4 ноября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 235
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 4 ноября 16:32 (UTC+04), Спорт 629
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 4 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 860
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 4 ноября 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 635
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 4 ноября 16:21 (UTC+04), Общество 667
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 4 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 217
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 4 ноября 16:13 (UTC+04), Спорт 618
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 4 ноября 16:08 (UTC+04), Экономика 1 210
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 4 ноября 16:01 (UTC+04), Автоновости 599
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 4 ноября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 1 207
В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек 4 ноября 15:54 (UTC+04), В мире 1 207
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" 4 ноября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 6 081
Vaxtilə cibimizdə gəzdirdiyimiz “Şirvan” indi 1 200 dollara təklif olunur - ARAŞDIRMA 4 ноября 15:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 299
Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО 4 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 1 274
В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО 4 ноября 15:41 (UTC+04), Культура 672
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО 4 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 1 290
В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год 4 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 1 215
В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 4 ноября 15:23 (UTC+04), Общество 1 940
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 4 ноября 15:20 (UTC+04), Это интересно 657
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 4 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 1 283
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 4 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 1 299
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 4 ноября 15:00 (UTC+04), Общество 704
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 4 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 283
Хорошая новость для желающих купить дом 4 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 959
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 4 ноября 14:46 (UTC+04), Экономика 1 267
Турецкая лира установила новый антирекорд 4 ноября 14:44 (UTC+04), В мире 1 297
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 4 ноября 14:42 (UTC+04), Экономика 1 246
В Азербайджане вырастут пенсии 4 ноября 14:36 (UTC+04), Общество 5 916
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 4 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 229
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 4 ноября 14:20 (UTC+04), Спорт 675
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 4 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 850
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 4 ноября 14:12 (UTC+04), Экономика 1 248
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 4 ноября 14:04 (UTC+04), Экономика 1 278
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 4 ноября 13:56 (UTC+04), Спорт 629
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 4 ноября 13:48 (UTC+04), Экономика 1 293
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 4 ноября 13:45 (UTC+04), Экономика 1 283
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 984
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 4 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 300
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 4 ноября 13:37 (UTC+04), Экономика 1 262
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 4 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 718
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 4 ноября 13:21 (UTC+04), Культура 833
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 4 ноября 13:18 (UTC+04), Общество 650
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 4 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 1 304
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 4 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 720
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 4 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 307
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 4 ноября 13:09 (UTC+04), Экономика 1 318
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 4 ноября 13:03 (UTC+04), Политика 7 639
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 4 ноября 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 475
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 4 ноября 12:58 (UTC+04), Экономика 1 376
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 4 ноября 12:46 (UTC+04), Экономика 1 284
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 4 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 5 263
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 4 ноября 12:41 (UTC+04), Общество 593
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО 4 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 18 229
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 4 ноября 12:35 (UTC+04), Экономика 1 327
Хорошая новость для студентов 4 ноября 12:27 (UTC+04), Общество 1 146
В Баку открылась I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО 4 ноября 12:20 (UTC+04), Экономика 7 798
Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО 4 ноября 12:15 (UTC+04), Общество 900
В Азербайджане повысят выплаты по больничному 4 ноября 12:08 (UTC+04), Общество 1 123
АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана 4 ноября 12:04 (UTC+04), Экономика 1 354
В Азербайджане увеличат пособие на похороны 4 ноября 11:52 (UTC+04), Общество 2 992
Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором 4 ноября 11:50 (UTC+04), Политика 5 319
Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза 4 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 1 368
Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей 4 ноября 11:37 (UTC+04), В мире 1 359
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО 4 ноября 11:33 (UTC+04), Общество 1 045
За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 4 ноября 11:30 (UTC+04), Общество 9 156
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 4 ноября 11:24 (UTC+04), Общество 845
В Сенат США впервые избран мусульманин 4 ноября 11:22 (UTC+04), В мире 1 429
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 4 ноября 11:14 (UTC+04), Общество 719
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 4 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 5 974
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 4 ноября 11:06 (UTC+04), В мире 1 495
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 4 ноября 11:06 (UTC+04), В мире 1 445
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 4 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 999
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 4 ноября 10:55 (UTC+04), В мире 4 355
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 4 ноября 10:51 (UTC+04), Общество 1 017
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 4 ноября 10:42 (UTC+04), Спорт 699
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 4 ноября 10:36 (UTC+04), В мире 1 478
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 4 ноября 10:27 (UTC+04), Спорт 670
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 4 ноября 10:23 (UTC+04), В мире 1 517
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 4 ноября 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 359
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 4 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 4 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 417
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 4 ноября 10:07 (UTC+04), В мире 1 450
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 4 ноября 10:01 (UTC+04), В мире 1 510
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 4 ноября 09:54 (UTC+04), Экономика 1 452
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 4 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 7 442
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 4 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 698
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 4 ноября 09:25 (UTC+04), Общество 833
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 4 ноября 09:20 (UTC+04), В мире 1 462
Азербайджанская нефть изменилась в цене 4 ноября 09:14 (UTC+04), Экономика 1 478
Еще новости