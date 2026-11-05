В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости

Порог критерия нуждаемости на следующий год составит 314 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это предусмотрено законопроектом "О пороговом значении критерия нуждаемости на 2027 год в Азербайджанской Республике", который обсуждался на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, а также экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Таким образом, в 2027 году критерий нуждаемости увеличится на 14 манатов, или 4,6% по сравнению с 2026 годом.