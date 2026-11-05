Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что вице-президент страны Джей Ди Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года. Об этом 4 ноября американский лидер рассказал в беседе с журналистами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, пока никому неизвестны возможные кандидаты на будущих выборах. Трамп предположил, что их "может быть много, возможно, очень много".

"Может, вообще никто не станет баллотироваться. Может быть, и он не будет", - добавил президент США.