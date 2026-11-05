Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях

Европейская комиссия опубликовала обновленные рекомендации по гражданской обороне. Согласно им, граждане стран Евросоюза должны быть способны обходиться собственными силами в течение первых 72 часов после начала любой масштабной катастрофы или кризиса, не рассчитывая на оперативную помощь государства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В каждом доме рекомендовано иметь базовый аварийный набор - так называемый "тревожный чемоданчик" на трое суток. В него входят продукты длительного хранения, не требующие приготовления, питьевая вода, аптечка с необходимыми лекарствами, фонарь и радиоприемник на батарейках.

Кроме того, Брюссель предлагает обучать базовым навыкам поведения при чрезвычайных ситуациях с раннего детства - в детских садах и начальных школах. Планы эвакуации и спасения, как подчеркивается в документе, должны заранее учитывать потребности людей с инвалидностью. Власти обязаны обеспечить надежные каналы связи, чтобы население получало оперативную информацию до, во время и после ЧС.

В Евросоюзе также решили учредить ежегодный "День готовности" к чрезвычайным ситуациям. Впервые он будет отмечаться 23 октября 2027 года.