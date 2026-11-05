Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений

Экстракт женьшеня, нотоженьшеня и лигустикума помогает замедлить старение сосудов, снизить артериальное давление и уменьшить повреждение внутренних органов. Это выяснили ученые из Китайской академии медицинских наук традиционной китайской медицины в ходе экспериментов на крысах с гиперонией. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо настоящего женьшеня (Panax ginseng), в состав растительного комплекса вошли нотоженьшень (Panax notoginseng) и лигустикум (растение семейства зонтичных). В составе экстракта ученые обнаружили 55 биологически активных соединений, в том числе вещества с потенциальными противовоспалительными свойствами.

В эксперименте крысы с повышенным артериальным давлением получали экстракт на протяжении четырех месяцев. По итогам наблюдений у животных снизилось систолическое давление, уменьшилась жесткость сосудов и стали менее выраженными признаки их преждевременного старения.

Кроме того, исследователи зафиксировали защитное действие комплекса в отношении сердца и почек. У крыс уменьшились увеличение сердечной мышцы и фиброз - избыточное разрастание соединительной ткани, которое нарушает нормальную работу органов. Также улучшилось состояние почечной ткани. Меньше повреждений обнаружили и в нервных клетках гиппокампа - области мозга, участвующей в формировании памяти.

Дополнительные лабораторные эксперименты помогли установить возможный механизм действия растительного комплекса. Ученые связали его защитные свойства с регуляцией сигнального пути PPARγ/NF-κB, который участвует в контроле воспаления и процессов клеточного старения.

Авторы предполагают, что комбинация трех растений может стать основой для разработки средств защиты сосудов при гипертонии. Однако пока эффективность и безопасность такого подхода подтверждены только в экспериментах на животных. Возможность его применения для лечения людей еще предстоит изучить.