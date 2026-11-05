США расширили санкции против Ирана

Министерство финансов США включило гражданина России и Таджикистана Алишера Домуллоджанова в санкционный список против Ирана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Кроме того, в список внесены ещё четыре гражданина Индии и десять организаций, действующих в Индии, Турции и Сингапуре.

В министерстве заявили, что санкции введены против лиц и организаций, оказывающих поддержку иранскому "теневому флоту".

Их обвиняют в предоставлении поддельных флагов и сертификатов находящимся под санкциями судам, которые участвуют в перевозке иранской нефти, в том числе действуют от имени Вооружённых сил Ирана, а также в поддержке иранского авиационного сектора.

Минфин США также предупредил компании о рисках фрахтования судов, ходящих под поддельными флагами.

Ведомство заявило, что отсутствие у этих судов необходимой страховки и других документов может нанести странам, в которых они осуществляют деятельность, ущерб на миллиарды долларов.