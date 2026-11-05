В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах

Попытки Демократической партии отменить ключевые достижения администрации президента США Дональда Трампа обречены на провал. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что демократы попытаются вернуть прежний курс, но не смогут добиться успеха. В администрации считают, что оппоненты республиканцев захотят повлиять на вопросы охраны южной границы страны, налоговую реформу, добычу энергоресурсов, программы разнообразия (DEI), регулирование судебной системы, а также предпринять новые попытки инициировать импичмент Трампу.

В Белом доме добавили, что все подобные действия провалятся, а сам президент "никогда не прекратит борьбу".

До этого Трамп заявил, что готов сотрудничать с Демократической партией, которая получила большинство голосов по итогам промежуточных выборов в конгресс.

Как пишет Associated Press, в сенате демократы забрали 53 места при 42 мандатах у республиканцев. В палате представителей Демпартия США получила 221 место, а республиканцы - 129.