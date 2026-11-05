Загадочную ошибку Microsoft объяснили

Microsoft объяснила отказ исправлять старую ошибку Excel риском нарушить работу существующих таблиц. Об этом сообщает немецкое издание Computer Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты объяснили, что программа для работы с таблицами Excel считает 1900 год високосным и признает существование 29 февраля, хотя такого дня в календаре не было. Ошибка сохраняется десятилетиями и присутствует в современных версиях Excel. Компания знает об этой особенности, но считает последствия ее устранения более серьезными, чем сам недостаток.

В заметке объяснили эту загадочную ошибку. Она связана с тем, как программа хранит даты. Каждому дню присваивается порядковый номер: 1 января 1900 года соответствует единице. Несуществующее 29 февраля получило номер 60, а следующее за ним 1 марта - 61. Все дальнейшие даты в этой системе отсчета учитывают лишний день.

В Microsoft объяснили, что ошибка досталась Excel от программы Lotus 1-2-3. Ее разработчики также считали 1900 год високосным, что упрощало обработку дат. Технически исправить ошибку можно, но такое изменение сдвинуло бы почти все даты в существующих таблицах и других документах на один день назад. Потребовалось бы проверять и исправлять формулы, а совместимость с другими программами, использующими ту же систему отсчета, оказалась бы нарушена.