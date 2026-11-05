В Баку начал работу Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО

В Баку проходит международный Саммит ООН по инновациям в государственном управлении "Развитие институтов, готовых к будущему" (UN Governance Innovation Summit: Advancing Future-Ready Institutions).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций (ООН).

Организаторами саммита выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В саммите принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.

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