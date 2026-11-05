Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских

Для обеспечения безопасности во время акций протеста, запланированных во Франции на 5 ноября, мобилизуют 70 тысяч полицейских и жандармов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Министр отметил, что к обеспечению безопасности привлекут столько же сотрудников правоохранительных органов, сколько и 31 октября.

По его словам, наряду с полицейскими и жандармами службу будут нести подразделения специального назначения, сотрудники кинологической службы и конная полиция.

"Наша главная задача - обеспечить мирное проведение демонстраций. В случае попыток противоправных действий ответ будет крайне жёстким. Мы не потерпим никаких беспорядков, а нарушители закона будут задержаны", - подчеркнул министр.