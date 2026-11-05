Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности

Американская энергетическая компания Comstock ожидает существенного укрепления своего финансового положения после сделки с Государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении компании Comstock.

"Продажа активов SOCAR на сумму 1,65 млрд долларов США позволит Comstock существенно укрепить свое финансовое положение. Датой вступления сделки в силу определено 1 июля 2026 года. Ее завершение ожидается до конца 2026 года при соблюдении стандартных условий, включая получение необходимых государственных разрешений", - сказали в Comstock.

Как сообщается, 4 ноября 2026 года компания внесла изменения в соглашение о кредитной линии с банками, продлив срок ее погашения до 15 ноября 2028 года.

"После завершения сделки с SOCAR и погашения задолженности за счет полученных от нее средств срок погашения кредитной линии будет дополнительно продлен до 15 ноября 2031 года. После закрытия сделки с SOCAR общий объем обязательств банков по кредитной линии сохранится на уровне 1,5 млрд долларов США, при этом объем заимствований будет ограничен размером кредитной базы, первоначально установленной на уровне 1,6 млрд долларов США", - заявили в компании.

Отметим, что 4 ноября 2026 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и американская энергетическая компания Comstock подписали окончательное соглашение купли-продажи, предусматривающее приобретение SOCAR неконтрольных долей участия в следующих активах Comstock:

20% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Legacy Haynesville;

15% доли Comstock в проектах по добыче углеводородов в регионе Western Haynesville;

15% из принадлежащих Comstock 73% доли участия в компании Pinnacle Gas Services LLC.

При этом через пять лет доля SOCAR в добывающих активах Western Haynesville сократится до 7,5%, после того, как компания достигнет 15-процентной доходности на инвестиции в эти активы.