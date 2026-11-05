https://news.day.az/society/1872139.html Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора Заместителю начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов полковнику Физули Имралиеву присвоено новое воинское звание. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора.
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора
Заместителю начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов полковнику Физули Имралиеву присвоено новое воинское звание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора.
Отметим, что во время Отечественной войны он командовал отрядом специального назначения "Кобра" Внутренних войск. Физули Имралиев участвовал в боях на Ходжавендском и Шушинском направлениях, а во время Дашалтинской операции получил ранение.
9 декабря 2020 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Физули Имралиев был удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны".
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