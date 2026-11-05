Заместителю начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов полковнику Физули Имралиеву присвоено новое воинское звание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Unikal, Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора.

Отметим, что во время Отечественной войны он командовал отрядом специального назначения "Кобра" Внутренних войск. Физули Имралиев участвовал в боях на Ходжавендском и Шушинском направлениях, а во время Дашалтинской операции получил ранение.

9 декабря 2020 года распоряжением Президента Ильхама Алиева Физули Имралиев был удостоен почетного звания "Герой Отечественной войны".