Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

В разное время почти каждый из державных соседей Азербайджана пытался строить отношения с Баку по своим правилам.

Азербайджан объявил персонами нон-грата ряд граждан Ирана. В большинстве это депутаты иранского парламента. Есть также профессора университетов, журналисты и аятоллы. То есть провокации и оскорбления в адрес Азербайджана теперь озвучиваются на высоком официальном уровне.

Если бы речь шла просто о критике каких-то действий Баку, эти деятели не пополнили бы список. За последние годы антиазербайджанская деятельность в соседней стране идет практически без перерывов. Однако до столь массового участия в кампаниях высокопоставленных лиц дело еще не доходило. Причем, высказывающих не просто критику, а опускающихся до прямых оскорблений, призывов к свержению власти и смене конституционного строя в Азербайджане.

Нельзя сказать, что южный сосед сильно удивил нас своим поведением. Такая реакция была вполне ожидаемой. То, что от иранской стороны можно ожидать чего угодно, в Азербайджане поняли после теракта в азербайджанском посольстве. Поэтому истерика, поднятая в Иране в связи с темой школьной формы, прогнозировалась. Радикальная пропаганда снова вооружилась, только на этот раз открыто, безо всяких рамок и границ. Антиазербайджанская кампания приняла широкий размах. Иранские прокси были активизированы не только в Азербайджане, но и в других странах. Что характерно - в основной массе в западных. В дело был запущен и другой излюбленный инструмент - в цветах армянского флага.

Армянский фактор в качестве инструмента пропаганды в противостоянии с Баку иранская сторона использует давно и к большому удовольствию самой армянской стороны. Между этими двумя, судя по всему, существует полное взаимопонимание. Ереван можно понять - в годы карабахского конфликта фактически только Иран служил для Армении дорогой жизни, так как Грузия старалась не идти против интересов Азербайджана. Иранская сторона имела долю в разграбленных богатствах оккупированных азербайджанских районов, поддерживала на официальном уровне контакты с сепаратистским режимом. В период 44-дневной войны через иранскую границу Армении поставлялось российское вооружение, а группировки КСИР пытались препятствовать продвижению Азербайджанской армии.

Все это известные факты, но Азербайджан никогда не зацикливался в отношениях с южным соседом на них. Он каждый раз начинал восстанавливать разрушенное иранской стороной словно с нуля, без оглядки на прежние недружественные шаги соседа. А сосед не сделал выводов и продолжил в том же духе. При том, что у Баку прекрасные отношения с официальным Тегераном, клерикальные круги и массив антитюркской пропаганды омрачают добрососедство.

Своя роль у посольства ИРИ в Армении. Это инструмент, который всегда наготове. Но этот инструмент применяется больше как раздражитель, потому что ни для чего другого он не годится. Иранская пропаганда, обижаясь в очередной раз за что-нибудь на Баку, обычно сразу хватает под ручку Ереван, и делает это до глупости демонстративно.

Посольство Ирана в Армении совместно с местным СМИ записали провокационный ролик, рассказывающий об азербайджанской Голубой мечети. То, что ролик появился именно сейчас, вовсе не удивляет. Голубая мечеть - это единственная из сотен мечетей бывшей Иреванской губернии, не разрушенная армянами и сохраненная до наших дней в качестве образца "армянской толерантности".

Сохранить мечеть в качестве памятника азербайджанского наследия армяне не могли, так как это ломало собственно армянские мифы. Однако необходимость нравиться мусульманским странам, с которыми Ереван планировал устанавливать отношения, фактически спасла этот памятник от уничтожения. В 1991 году сюда переехал музей природы, в 1994 году - музей истории. В принципе, для музея истории Еревана - это было самое подходящее место, потому что Голубая мечеть - это единственное, что осталось от реальной истории этого азербайджанского города.

В 1995 году был подписан договор между Ираном и Арменией, по которому правительство ИРИ взяло на себя все затраты по реконструкции Голубой мечети. Этим занялся иранский благотворительный фонд "Бунйад-е Мустазафан и Джанбазан", который завершил работы в 2010 году. После этого мечеть стала официально именоваться "персидской". Сегодня в ее помещениях действует иранский культурный центр. Как мечеть объект функционирует, однако в Армении нет мусульман, за исключением работающих в Ереване граждан ИРИ. "Армянская толерантность" этим и ограничивается.

Иранская дипмиссия в Ереване на своей официальной странице в соцсети X разместила ролик, в котором представлена не соответствующая действительности история мечети и расписывается якобы влияние иранской культуры на Иреван.

Реальная история как сегодняшнего Еревана, так и Голубой мечети звучит иначе. Иреванская крепость была возведена в 1510 году по приказу Сефевидского Шаха Исмаила I его полководцем Ревангулу ханом. В последующие века крепость превратилась в город и украсилась множеством культовых вооружений. Голубая мечеть считается жемчужиной среди них, что признают даже сами армянские историки. Минареты мечети были самым высоким сооружением города и были видны со всех его сторон.

Строительство Голубой мечети началось в 1760 году, а завершилось в 1765 году, в период правления Гусейнали хана из династии Гаджаров. По своей композиции и деталям архитектуры она походит на Джума мечеть, построенную в 1606 году в Гяндже, в период правления сефевидского Шаха Аббаса I. Название мечети связано с тем, что купол ее был покрыт глазированным кирпичом голубого цвета. Голубой цвет - символ неба, в доисламский период считался у тюрков святым, поскольку отождествлялся с богом - Гёй танры.

В октябре 2018 года в Ереване торжественно отмечено 250-летие этого азербайджанского памятника. Церемония прошла с участием премьер-министра Армении и тогдашнего первого вице-президента Ирана Эсхага Джахангири.

В том же году Армения заявила о намерении включить Голубую мечеть в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Иран включил в этот список три армянские церкви, находящиеся на территории ИРИ, и Ереван хотел ответить тем же. Правда, на территории нынешней Армении до тотального культуроцида имелись памятники только тюркского наследия, но никак не персидского. Все, что мог предложить Ереван в качестве реверанса Тегерану, - это Голубая мечеть.

Отметим, что Никол Пашинян не был первопроходцем в этом черном деле. О намерении включить азербайджанский памятник в список ЮНЕСКО под видом "персидского" в Армении заговорили еще в 2012 году. Тогдашний зампредседателя организации культурного наследия ИРИ Масуд Алавиан Садр однозначно заявил журналистами, что расположенная в Ереване "иранская" Голубая мечеть будет включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. По его словам, договоренность об этом была достигнута на встрече с министром культуры Армении в Тегеране.

Но ни в 2012-м, ни в 2018-м у армяно-иранского тандема ничего не получилось. Баку принял меры, чтобы заявка Армении отправилась в мусорную корзину.

Голубую мечеть армяне трижды пытались сжечь. В первый раз в 1918, во время геноцида азербайджанцев на территории нынешней Армении. В третий раз - во время этнических чисток азербайджанцев в Армянской ССР в 1988 году. Была еще попытка поджога в 1955 году. В тот период, когда завершалась утвержденная советским правительством депортация азербайджанского населения Армении. Азербайджанцы не хотели покидать земли предков, уезжали неохотно, или же, уехав, возвращались, и к концу обозначенного в соответствующем постановлении правительства срока "план" по чисткам не был выполнен. Это очень злило националистов, и помимо насилия в отношении азербайджанцев, "толерантные" армяне поджигали принадлежащие им памятники, в том числе попытались уничтожить Голубую мечеть.

Интересно, если бы нацистам удалось уничтожить этот памятник, что армянская сторона представляла сегодня в качестве доказательства своей "толерантности" и симпатий к мусульманскому миру? И о чем бы посольство ИРИ в Ереване рассказывало бы сегодня в Х своим подписчикам?

Голубая мечеть - это культурное, историческое и духовное наследие азербайджанского народа. Никаких вторых мнений по этому поводу быть не может, потому что существуют архивные материалы, далекие от фантазий. Провозгласив последний уцелевший памятник азербайджанского наследия "персидским", армянская сторона пыталась полностью стереть всяческие упоминания об истинных хозяевах этой земли. У ее иранских партнеров - свой интерес.

Но Азербайджан не даст этим интересам осуществиться.