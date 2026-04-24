Азербайджанское наследие в Армении - кто ответит за уничтожение?

Автор: Лейла Таривердиева

Союз армян России решил подключиться к борьбе за "армянское наследие" в Карабахском регионе Азербайджана. Контора Ары Абрамяна обвинила Баку во всех грехах и призвала армян объединиться и скинуть правительство Никола Пашиняна, которое не способно помешать возвращению закона и порядка на освобожденные территории. В САР считают, что Ереван имеет какие-то возможности вмешиваться в дела суверенной страны, просто Пашинян не хочет этого делать.

Ара Абрамян после Второй Карабахской войны, а затем и после антитеррористической операции 2023 года неоднократно бомбил ЮНЕСКО обращениями, требуя организовать миссию с целью промониторить "тысячелетнее армянское наследие". В ЮНЕСКО к армянским жалобам почему-то всегда относились очень внимательно.

Жалобы армянской стороны бесследно не проходили. Но миссии срывались, потому что, несмотря на изменение геополитических реалий, международная структура все еще жила прошлыми понятиями. В конце 2023 года приезд миссии сорвался потому, что европейские эксперты не захотели проехать в Ханкенди через Агдам и зафиксировать сотворенное оккупантами. В ЮНЕСКО заявили, что хотят попасть прямо в Ханкенди и оценить и задокументировать состояние только армянских объектов. Разумеется, миссия не состоялась. Эксперты ЮНЕСКО лишились возможности побывать в Ханкенди, так как посчитали, что разрушенный Агдам это "другое". Парочка новоделов времен оккупации оказалась важнее сравненных с землей азербайджанских городов.

Абрамян как-то даже попытался подкупить ЮНЕСКО, предложив заплатить за организацию международной конференции под ее эгидой, на которой будет доказываться, что все албанское наследие Карабаха принадлежит армянам. Мошенник, торгующий "кровавыми" африканскими алмазами, фактически предложил международной организации взятку.

Сегодня Абрамян гневно напоминает, что Азербайджан не пустил миссию ЮНЕСКО в Карабах, но не говорит ничего о том, почему приезд экспертов не состоялся. Он также не упоминает, что в годы оккупации Ереван не допускал миссии на захваченные территории, а организация не особо настаивала. Азербайджану говорили, что это гуманитарная структура, которая не может вмешиваться в политику.

Диаспора напрасно шумит. Никаких миссий ради "армянского наследия" сегодня тем более не будет. Хотя бы потому, что Баку жестко придерживается позиции зеркальности. Если международные организации хотят провести мониторинг состояния "армянского наследия" в Азербайджане, они смогут это сделать только при условия параллельного мониторинга состояния азербайджанского наследия в Армении. Никаких компромиссов и уступок не будет.

Армения никогда не пойдет на параллельную миссию. Потому что ей будет нечего показать. То, что все азербайджанское, тюркское наследие уничтожено, не значит, что его не было. Азербайджан предоставил ЮНЕСКО факты, фотоматериалы, архивные свидетельства, то есть полный комплект, позволяющий открыть дело на Армению, где был осуществлен невиданный, просто чудовищный геноцид против исторического и культурного наследия коренного населения. После войны 2020 года Азербайджан впервые потребовал от ЮНЕСКО организовать мониторинг азербайджанского наследия в Армении. В феврале 2022 года на переговорах глав Азербайджана, Армении, Франции и Евросовета была достигнута договоренность о направлении миссии в обе южно-кавказские страны. Однако ничего не вышло, потому что армянская сторона уклонилась от взятых на себя обязательств, что было вполне ожидаемо - ведь ей было нечего показать. Зато пришлось бы объяснять, куда все подевалось.

Как можно узнать из открытых источников, согласно Кавказскому календарю за 1870 год, изданному на русском языке, в Иреванской губернии было зарегистрировано 269 мечетей, в Елизаветпольской губернии - 156. Согласно другому источнику, в 1915 году на территории Иреванской и Зангезурской губерний наблюдался рост числа мечетей - здесь функционировало в общей сложности 382 шиитских и 9 суннитских мечетей. Однако после образования на азербайджанских землях армянской республики, все мечети были уничтожены. На сегодня осталась невредимой, но превращенной в "персидскую" только одна иреванская мечеть - Голубая. Предпоследняя, Демирбулагская, была разрушена после начала конфликта.

Могут возразить, мол, все мечети были разрушены во времена воинствующего атеизма. Конечно, были и такие, однако полное уничтожение всех следов исторического пребывания азербайджанцев в Армении происходило не в рамках борьбы с "опиумом для народа". Это был системный процесс, имеющий конкретные цели. Полностью он был завершен после изгнания из Армянской ССР последнего азербайджанца в конце 80-х годов прошлого века. Были снесены мечети, разрушены памятники истории и культуры, окончательно стерты настоящие названия городов и сел, рек и озер.

Наследие было разрушено, а все следы вандализма были в прямом смысле закатаны в асфальт.

Любопытный факт. В октябре 2008 года в центре Еревана была торжественно открыта площадь России. В своей речи на церемонии Серж Саргсян случайно проговорился. Он назвал символичным, что "здесь совсем рядом когда-то находилась Эреванская крепость, что отображает всю широту армяно-российских отношений". "Это крепость, на которой русское знамя впервые взвилось 1 октября 1827 года, там, где стоял русский гарнизон генерала Паскевича, там, где впервые была поставлена бессмертная комедия Грибоедова "Горе от ума" в присутствии автора" и так далее.

Саргсян не уточнил, что пьеса Грибоедова была показана во Дворце Сардара. Это была великолепная постройка, которая осталась сегодня только на фотографиях. Как и сама крепость.

На месте Иреванской крепости со всеми ее постройками, включая Дворец Сардара, 2 мечети, 800 домов, сады, бани, уникальный водопровод и другие постройки, ныне располагается центральная часть армянской столицы. Частично крепость была разрушена землетрясением 1864 года, но архитектура сохранялась и могла быть восстановлена в советский период, если бы не преступный по своей сути генеральный план Еревана, призванный полностью стереть следы тюркской, мусульманской истории этого азербайджанского города.

Неправильно говорить, что у Еревана нет исторического центра. Он на самом деле есть, просто находится под землей, и ереванцы, гуляя по центру, не догадываются, что топчут истинную историю своего города.

В 2003 году во время работ по реконструкции площади Республики рабочие наткнулись на древние каменные стены. Как писали армянские СМИ, после того, как верхний слой асфальта был удален, перед взором строителей предстали остатки каменных стен, плитки из черного и красного туфа, черепица, куски глиняных кувшинов, глиняные водопроводные трубы. Подземный город простирается прямо под центральными улицами, площадью Республики и тянется вплоть до района Тепебаши (ныне Конд). Было установлено, что это не сами строения, а нижние этажи и подвальные части строений XVII века, которые якобы были разрушены во время какого-то из землетрясений.

Под землей было найдено много интересного, и первоначально в научных кругах и в СМИ заиграли победные трубы. "Если город откроют, то весь мир будет потрясен этой находкой", - говорили в Ереване. Однако удивлять мир армяне поему-то передумали. Очень скоро подземный город был засыпан и вновь заасфальтирован. Чиновники объяснили, что находка не имеет никакой культурной ценности.

В следующий раз исторический Ереван дал о себе знать в 2019 году, когда на площади вновь проводились дорожные работы. У власти уже находился Никол Пашинян, который не был искушен в исторических мифах и радостно ухватился за идею создать в центре города музей под стеклом. Однако представители научных кругов и пропаганды популярно объяснили ему, что этого делать ни в коем случае нельзя. Любопытный комментарий дал по поводу находки армянским СМИ российский архитектор Андрей Иванов. Он предупредил, что армянские власти в случае открытия находок на обозрение должны быть готовыми "убедительно ответить на идеологические вызовы, связанные с раскрытием исторических пластов мультикультурной Эривани". Хотя Иванов является популяризатором "армянского Еревана", он как специалист прекрасно понимал, что находится под главной площадью и почему это лучше закопать обратно.

Интересно, что этот архитектор, пропагандирующий "древность" Еревана, не смог ответить на простой вопрос - почему у города нет исторического центра? Хотя ответ он прекрасно знает. Несколько лет назад между ним и азербайджанским политологом Фуадом Ахундовым разгорелся спор, и в этой дискуссии Иванов был уложен на обе лопатки. Потому что трудно найти слова, чтобы возразить на следующие доводы азербайджанца:

"...напомню, что ни в одном городе мира с оборонительными традициями крепость не разрушена. Везде она является историческим центром, местом паломничества туристов. Трудно представить себе Москву без башен Кремля, Санкт-Петербург - без точечного силуэта Петропавловской крепости, Варшаву без Старе Място, Каир и Иерусалим - без городской цитадели. Жители подавляющего большинства городов мира заботливо берегут древние стены и башни, - историческое наследие прошлых поколений. И неважно, "свое" ли это наследие или нет. В испанской Кордове даже неспециалист безошибочно различает черты арабского архитектурного наследия, а главный собор, перестроенный из мечети, жители и сегодня, через века после падения Кордовского халифата, называют "Ля Мяскита" - "Мечеть". В Сирии до сих пор можно увидеть форты и крепости, выстроенные крестоносцами, оставившими о себе не самую добрую память. Но в Ереване уничтожили все. Армяне лживо заявляют, что Ереван старше Рима на 29 лет. Но почему в Риме, который во время войны подвергался бомбардировкам, все же все памятники древности, начиная с доисторических времен, сохранились, а в Ереване нет? Потому что там были чужие армянам азербайджанские памятники старины, которые, в отличие от албанских церквей, невозможно было назвать армянскими. И по этой причине их уничтожили в середине ХХ века! А вместо памятников средневековья установили тысячи фонтанов, по количеству якобы соответствующих древнему возрасту Еревана".