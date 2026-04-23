Экс-посол Грузии в Азербайджане может возглавить правительство Аджарии

Грузинский президент Михаил Кавелашвили представил на должность председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом было объявлено сегодня на брифинге в администрации президента.

Патарадзе уже возглавлял правительство Аджарии с 2016 по 2018 год. До последнего времени он был послом Грузии в Азербайджане. За это время Патарадзе значительно укрепил собственные контакты в высших эшелонах азербайджанской власти и бизнес-среде.

Кавелашвили заявил, что принял решение по согласованию с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, а также после консультаций с разными политическими группами в Верховном совете Аджарии.

Для утверждения кандидатуру Патарадзе, а также всех членов его кабинета, должны поддержать большинство членов совета. Процедура формальная, поскольку правящая "Грузинская мечта" контролирует орган.

Кавелашвили подчеркнул, что в свое первое руководство регионом Патарадзе реализовали ряд крупных проектов, а на международной арене проявил себя как "защитник интересов" страны.

"Зураб Патарадзе много лет плодотворно работал на дипломатической службе, где достойно защищал интересы Грузии на международной арене. Он уроженец Аджарии, хорошо знает потребности и потенциал региона", - заявил президент.

Патарадзе поблагодарил Кавелашвили и Кобахидзе за доверие.