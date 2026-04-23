Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, Армянскому Национальному Комитету Америки (АНКА) мало было нарушить федеральный закон США, чтобы атаковать конгрессмена-республиканца. Теперь армянские лоббисты решили себя переплюнуть и стали откровенными телефонными-террористами - под прицелом сегодня оказалась ведущая мировая организация в сфере смешанных единоборств UFC (Ultimate Fighting Championship).

Напомним, что UFC подписала многолетнее соглашение о сотрудничестве с Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Baku City Circuit. Согласно соглашению, до 2028 года в Баку планируется ежегодное проведение турниров UFC Fight Night. В рамках этого сотрудничества первый турнир - UFC Fight Night Baku - состоится 27 июня, в субботу, на арене Национальной арены гимнастики.

Какое отношение проведение спортивного мероприятия в Баку может иметь к армянскому лобби, спросите вы? Абсолютно никакого. Но истерички из АНКА заметили новость и решили на этом сыграть. Причем также, как и пытаются это сделать с конгрессменом Рэнди Файном, опубликовав аж несколько публикаций.

"Срочно звоните в UFC и требуйте, чтобы Азербайджан освободил ВСЕХ армянских заложников, прежде чем проводить ЛЮБЫЕ бои в Баку".

Не знаем, что курят армянские лоббисты, но какое отношение вообще UFC имеет к т.н. "армянским заложникам"? Это спортивная организация, а не правовая, чтобы пытаться что-то требовать от Баку. Во-вторых, язык давления с Азербайджаном никогда не работал и не будет работать. ЕСПЧ и другие структуры в этом вопросе не добились никаких успехов, потому что правда на нашей стороне - никаких "заложников" в Баку нет.

Тем не менее, АНКА пробил еще одно дно второй публикацией. В ней утверждается, что UFC якобы "нормализует геноцид". Нет, армянские лоббисты не курят. Они нюхают мощные психотропные вещества. По-другому не объяснить, как может человек в здравом уме дойти до таких мыслей. Хотя здравый смысл и АНКА давно не стоят бок о бок... Недавно они и Трампа обвиняли в совершении "геноцида".

Куда ни ткни, У АНКА везде "геноцид". Но никто при этом не умер...

Что будет следующим шагом? Задоксят личные данные Дана Уайта? Будут шантажировать? Как бы там ни было, речь идет об откровенном телефонном терроризме - организованной попытке парализовать работу через массовые звонки и давление. Армянское лобби США фактически использует это как оружие и механизм давления. Такие действия требуют реакции. Правоохранительные органы США должны дать этому юридическую оценку и вмешаться, чтобы остановить практику, которая выходит за рамки допустимого и создает угрозу для нормальной работы людей и организаций, включая UFC.