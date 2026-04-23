В Турции детям до 15 лет запрещают доступ к соцсетям.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий законопроект принят турецким парламентом.

Согласно внесенным поправкам, операторы соцсетей будут обязаны принимать необходимые меры, включая проверку возраста, для предотвращения предоставления таких услуг детям младше 15 лет.

Новые нормы вступят в силу через шесть месяцев после официальной публикации закона.