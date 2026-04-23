Азербайджан выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете чемпионата Европы в Тиране (Албания).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, по итогам континентального первенства в активе национальной команды оказалось 133 очка. Второе и третье места заняли сборные Турции и Грузии, набравшие 121 и 118 баллов соответственно.
Азербайджанские борцы завоевали в общей сложности пять медалей - две золотые и три бронзовые. Чемпионами Европы стали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг).
Бронзовые награды завоевали Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Мамедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).
