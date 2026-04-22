В Иране сочли продление перемирия попыткой США выиграть время для удара
Продление перемирия с Ираном, объявленное Вашингтоном, является уловкой и может быть использовано США для подготовки нового внезапного удара по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом советник спикера парламента Ирана Махди Мохаммади написал в соцсети X.
По его словам, США, как проигравшая сторона, не вправе навязывать свои условия.
Мохаммади также отметил, что продолжение блокады иранских портов фактически не отличается от бомбардировок и должно получить военный ответ.
По его оценке, продление перемирия является попыткой выиграть время для неожиданной атаки на Иран.
Ранее мы сообщали, что США в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня с Ираном.
