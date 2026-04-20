Азербайджанский каратист выступит на чемпионате мира в Стамбуле

Азербайджанский каратист Ульви Мамедов представит страну на чемпионате мира по шотокан каратэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Стамбуле с 24 по 26 апреля.

Мамедов выступит среди взрослых спортсменов в весовой категории свыше 84 кг.

В состав азербайджанской делегации также войдут другие представители команды, которые поборются за награды в различных весовых категориях.

В настоящее время сборная продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира.