В Баку состоялся «II Форум по повышению осведомленности об аутизме»

18 апреля 2026 года в Баку, в Низаминском киноцентре, состоялся "II Форум по повышению осведомленности об аутизме", организованный Программой психического здоровья IDDO.

Как передает Day.Az, форум, посвященный теме "Комплексный подход к аутизму", отличился своей просветительской направленностью и высокой социальной значимостью. Основной целью мероприятия стало повышение осведомленности родителей, стимулирование более ответственной деятельности специалистов, а также акцентирование важности интеграции детей с аутизмом в общество.

В рамках мероприятия были обсуждены существующие проблемы в сфере аутизма, возможные пути их решения, а также направления структурирования данной области.

В форуме приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики - Ильхам Мамедов, Эльчин Мирзабейли, Мушфиг Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, Айдын Гусейнов, Эльман Насиров, Кёнюль Нуруллаева и Нигяр Мамедова, а также представители Министерства образования, Министерства здравоохранения, TAБИБ, Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, а также Министерства труда и социальной защиты населения.

Также в мероприятии приняла участие Зухра Акгюн, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Азербайджанской Республике.

В рамках форума состоялся важный обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере аутизма. Было отмечено, что расширение обмена знаниями и опытом между двумя братскими странами, развитие совместной деятельности специалистов и внедрение международных стандартов создадут условия для достижения более системных и эффективных результатов в будущем.

Выступающие подчеркнули, что расстройства аутистического спектра в современном мире получают все более широкое распространение и требуют особого внимания. Было отмечено, что подобные форумы играют важную роль в правильном ориентировании родителей и повышении общественной осведомленности.

Руководитель Программы психического здоровья IDDO Жаля Ахмедова в своем выступлении предоставила информацию о проводимой работе по регулированию деятельности психологических центров и психологических услуг. Она отметила, что с этой целью создан комитет по стандартизации, и в течение 2026 года при участии мультидисциплинарной команды планируется разработка этического кодекса, а также стандартов диагностики и реабилитации. Было подчеркнуто, что внедрение данных стандартов повысит качество ранней диагностики и позволит предотвратить непрофессиональную деятельность.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, депутат Малахат Ибрагимгызы в своём выступлении подчеркнула важность усиления государственной политики в сфере аутизма. Она отметила, что развитие ранней диагностики и системных реабилитационных услуг является приоритетным направлением, и в этом направлении продолжается совершенствование законодательной базы.

Главный психолог Программы психического здоровья IDDO Ровшан Назарли подчеркнул важность ранней диагностики расстройств аутистического спектра уже с 6-9 месяцев. Он отметил, что поздняя диагностика остается широко распространенной проблемой, и постановка диагноза в возрасте трех лет уже может считаться запоздалой. Также была подчеркнута важность мультидисциплинарного подхода в процессе реабилитации.

В рамках форума выступили также приглашенные специалисты из Турции. Доктор Анил Гюркан представил доклад на тему "Картирование мозга с использованием QEEG: как мы изучаем мозг при аутизме?", осветив возможности и ограничения данного метода.

Доктор Мурат Баланлы и диетолог Рамиля Иманова выступили с докладом о часто встречающихся проблемах желудочно-кишечного тракта при аутизме, взаимосвязи микробиоты и поведения, а также влиянии системного воспаления.

Психолог Елиз Джейлан рассказала о регуляции поведения и эмоций при аутизме, сенсорной чувствительности, различиях между "meltdown" и "tantrum", а также о типичных ошибках родителей и методах поддержки, которые можно применять в домашних условиях.

В ходе форума были даны ответы на вопросы участников, проведены просветительские обсуждения для родителей.

Было отмечено, что подобные инициативы вносят значительный вклад в формирование инклюзивного общества, способствуют социальной интеграции детей с особыми потребностями и расширению их возможностей для развития.