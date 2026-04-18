В Баку загорелся Land Rover

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на дороге Кянар Даиреви в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, в связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в моторном отсеке легкового автомобиля марки Land Rover, было быстро ликвидировано без распространения огня.

В результате пожара сгорела моторная часть автомобиля. Остальные части транспортного средства были защищены от огня. Пострадавших нет.