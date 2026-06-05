В смартфонах Samsung нашли уязвимости

Корпорация Samsung заявила, что в смартфонах бренда обнаружили больше 40 уязвимостей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание SamMobile.

В июне корейская корпорация начала распространять обновление безопасности для своих смартфонов. Уточняется, что апдейт содержит в себе устранение 45 уязвимостей. Из них 33 были занесены в базу Common Vulnerabilities and Exposures (CVE), 12 уязвимостей были обнаружены специалистами Samsung. Также 5 уязвимостей назвали критическими.

"Большинство уязвимостей, характерных именно для Samsung, затрагивали устройства Galaxy под управлением Android 14, Android 15 и Android 16", - пояснили журналисты издания. Апдейт будет доступен всем пользователям смартфонов бренда в ближайшее время.

Отмечается, что патчи безопасности ранее были включены в бета-версию One UI 9.0. Это обновление уже получили пользователи новейших смартфонов линейки Galaxy S26.