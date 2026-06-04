"Сабах" продлил контракт с игроком сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана Теллур Муталлимов продолжит карьеру в футбольном клубе "Сабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с 31-летним футболистом подписан новый контракт. Соглашение рассчитано на два года.

Муталлимов выступает за "Сабах" с 2022 года и за это время провел 102 матча.

В составе бакинского клуба защитник становился чемпионом Азербайджана, а также дважды выигрывал Кубок страны.