https://news.day.az/sport/1839308.html "Сабах" продлил контракт с игроком сборной Азербайджана Защитник сборной Азербайджана Теллур Муталлимов продолжит карьеру в футбольном клубе "Сабах". Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с 31-летним футболистом подписан новый контракт. Соглашение рассчитано на два года. Муталлимов выступает за "Сабах" с 2022 года и за это время провел 102 матча.
"Сабах" продлил контракт с игроком сборной Азербайджана
Защитник сборной Азербайджана Теллур Муталлимов продолжит карьеру в футбольном клубе "Сабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с 31-летним футболистом подписан новый контракт. Соглашение рассчитано на два года.
Муталлимов выступает за "Сабах" с 2022 года и за это время провел 102 матча.
В составе бакинского клуба защитник становился чемпионом Азербайджана, а также дважды выигрывал Кубок страны.
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