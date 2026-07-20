Азербайджан подтвердил приверженность сохранению культурного наследия на сессии ЮНЕСКО

Азербайджан вновь заявил о своей приверженности защите культурного и природного наследия на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в южнокорейском городе Пусан.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО в соцсети Х.

Согласно информации, на 48-й сессии Комитета всемирного наследия Азербайджан представлен делегацией, в состав которой вошли сотрудники постоянного представительства при ЮНЕСКО, Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО, министерства культуры и Государственного агентства по туризму.

В ходе общих дискуссий на сессии постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Эльман Абдуллаев проинформировал участников о мероприятиях в нашей стране в области защиты культурного наследия. Было отмечено, что недавно принятая концепция "Культура Азербайджана - 2040" создает долгосрочную стратегическую базу для совершенствования системы управления культурным наследием, документирования объектов наследия, усиления их правовой защиты и реставрации исторических памятников. Также было подчеркнуто, что, несмотря на существующие трудности на территориях, где сохраняется минная угроза, работы по инвентаризации и документированию объектов культурного наследия продолжаются. Постоянный представитель Азербайджана отметил, что одним из результатов проводимой работы по защите культурного наследия стало также включение села Хыналыг в список "Лучшие туристические деревни" ООН-Туризм в 2025 году. Это демонстрирует связь между сохранением культурного наследия, развитием местных общин и устойчивым туризмом.

Также было доведено до внимания, что 2026 год объявлен в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры". Отмечалось, что инициатива SECURE (Sustainable and Empowering Cultural Revitalization), представленная на XIII Всемирном форуме городов в Баку, может внести важный вклад в процессы защиты культурного наследия, устойчивого развития и восстановления.

Было подчеркнуто, что 23 июля в рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия состоится специальное мероприятие, посвященное инициативе SECURE.

Постоянный представитель Азербайджана заявил также о приверженности страны расширению сотрудничества с африканскими государствами. Он отметил, что Азербайджан окажет поддержку реализации Африканской стратегии по всемирному наследию и Стратегии всемирного наследия для малых островных развивающихся государств (SIDS).

В выступлении была представлена информация и о разработанной Азербайджаном "Программе укрепления потенциала всемирного наследия Азербайджан-SIDS". Было отмечено, что цель программы заключается в повышении институциональных возможностей систем всемирного наследия в малых островных государствах, поддержке подготовки экспертов и оказании помощи в будущих процессах номинации.

В завершение Э. Абдуллаев отметил, что Азербайджан как член Комитета всемирного наследия готов к тесному сотрудничеству со всеми государствами-партнерами, Центром всемирного наследия ЮНЕСКО и консультативными органами. Он подчеркнул намерение Азербайджана вносить вклад в реализацию целей Конвенции и развитие более сбалансированной, инклюзивной и эффективной системы всемирного наследия.