https://news.day.az/society/1849083.html Вниманию граждан! Мошенники заманивают выгодными предложениями В социальных сетях участились случаи мошенничества с предложениями яхт-туров и завтраков у моря всего за 100 манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в последнее время в соцсетях активно распространяются объявления, обещающие прогулку на яхте или завтрак на берегу моря всего за 100 манатов.

Вниманию граждан! Мошенники заманивают выгодными предложениями

Общество, 20 июля 2026 11:54 (UTC +04:00) 4 854
Вниманию граждан!

В социальных сетях участились случаи мошенничества с предложениями яхт-туров и завтраков у моря всего за 100 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в последнее время в соцсетях активно распространяются объявления, обещающие прогулку на яхте или завтрак на берегу моря всего за 100 манатов. Однако такие публикации нередко являются частью мошеннической схемы, направленной на обман граждан.

Злоумышленники требуют внести предоплату, а после получения денег либо прекращают выходить на связь, либо выясняется, что предлагаемой услуги вовсе не существует.

Хотя прошлым летом против подобных фальшивых страниц были приняты определенные меры, в нынешнем сезоне число новых аккаунтов, действующих по той же схеме, вновь увеличилось.

По словам жителей, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проявлять особую бдительность. Особенно это актуально в эпоху широкого распространения технологий искусственного интеллекта, когда становится все сложнее отличить достоверную информацию от подделки. Они считают, что к подобным интернет-мошенничествам нельзя относиться безразлично.

Эксперт в области информационных технологий Бахтияр Гасанов отметил, что прежде чем доверять какой-либо акции или скидке, необходимо проверить, какая компания предлагает эту услугу. По его словам, это можно сделать с помощью поисковых систем или официальных страниц компании в социальных сетях. Если название известного бренда используется мошенниками, сама компания, как правило, публикует соответствующее предупреждение на своих официальных площадках.

Специалист также подчеркнул, что к предложениям, обещающим дорогие услуги, ценные подарки или крупные скидки за символическую сумму, следует относиться с особой осторожностью. Перед оплатой необходимо убедиться в достоверности информации и проверить, что предлагаемая услуга действительно существует.

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