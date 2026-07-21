Cостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе - ФОТО - ВИДЕО
21 июля в Берлине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в расширенном составе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Германии с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан.
Франк-Вальтер Штайнмайер охарактеризовал Азербайджан и Германию как остров стабильности на фоне событий, происходящих в мире и регионе.
Он поздравил с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.
Президент Германии особо отметил роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы.
Глава нашего государства, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан.
Коснувшись роли нашей страны в энергетической безопасности Европы, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан уже экспортирует газ в Германию и Австрию.
В ходе беседы было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Германией носят дружественный характер, подчеркнуто наличие широких возможностей для развития экономических и деловых связей, выражена уверенность в том, что этот визит главы нашего государства в Германию придаст серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
Было подчеркнуто значение "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия", которую в ходе этого визита подпишут Президент Ильхам Алиев и Канцлер Фридрих Мерц. Документ закрепит стратегический характер азербайджано-германских отношений.
На встрече было напомнено о визите президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку, в этом контексте отмечено развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
В ходе беседы были затронуты значимость Среднего коридора и важная роль Азербайджана в его развитии, состоялся обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке.
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