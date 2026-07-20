https://news.day.az/society/1849174.html Отец и дочь утонули в озере в Газахе В Газахском районе произошла трагедия - в озере утонули отец и дочь. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на озере Дидван, расположенном на территории села Бала Джафарли. По предварительным данным, в озере утонули Рафаэль Халилов и его дочь. Их тела были извлечены из воды и переданы по назначению.
Отец и дочь утонули в озере в Газахе
В Газахском районе произошла трагедия - в озере утонули отец и дочь.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел на озере Дидван, расположенном на территории села Бала Джафарли.
По предварительным данным, в озере утонули Рафаэль Халилов и его дочь.
Их тела были извлечены из воды и переданы по назначению.
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