https://news.day.az/politics/1849236.html Как Манукян отвлекал Пашиняна от чтения классиков своими галлюцинациями - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова Раньше такого рода тексты можно было услышать в анекдотах про армянское радио. Сейчас же мы наблюдаем поистине анекдотические потуги бывшего представителя карабахских сепаратистов Давида Манукяна отчаянно манипулировать. Он жаждет придать собственному уголовному делу масштаб общенациональной трагедии. Странно, что не планетарной.

Как Манукян отвлекал Пашиняна от чтения классиков своими галлюцинациями - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Политика, 20 июля 2026 22:50 (UTC +04:00) 6 357
Как Манукян отвлекал Пашиняна от чтения классиков своими галлюцинациями

Автор: Акпер Гасанов

Раньше такого рода тексты можно было услышать в анекдотах про армянское радио. Сейчас же мы наблюдаем поистине анекдотические потуги бывшего представителя карабахских сепаратистов Давида Манукяна отчаянно манипулировать. Он жаждет придать собственному уголовному делу масштаб общенациональной трагедии. Странно, что не планетарной.

В общем, в своем обращении Манукян утверждает, что судебный процесс якобы направлен "против прошлого и настоящего армянского народа", а также призывает премьер-министра Армении Никола Пашиняна публично высказаться по предъявленным обвинениям. Однако подобная трактовка происходящего не выдерживает серьезного анализа, вызывая разве что ироничный смех.

Прежде всего необходимо напомнить, кем является Давид Манукян. Он был одним из высокопоставленных военных руководителей незаконного сепаратистского образования, существовавшего на территории Карабахского региона Азербайджана, занимая должность первого заместителя командующего так называемой "Армией обороны н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶г̶о̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶а̶". Именно эта вооруженная структура на протяжении десятилетий функционировала вне правового поля Азербайджана и являлась одним из ключевых элементов сохранения незаконного режима, созданного в результате вооруженного конфликта.

После восстановления Азербайджаном своего суверенитета над всей международно признанной территорией страны Манукян был задержан и предстал перед судом. Азербайджанские правоохранительные органы предъявили ему обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, связанных с преступлениями против мира и безопасности государства, созданием и участием в незаконных вооруженных формированиях, ведением агрессивной войны, терроризмом и другими тяжкими преступлениями, совершенными в период многолетней оккупации азербайджанских территорий. По итогам судебного разбирательства Манукян был признан виновным и приговорен к длительному сроку лишения свободы.

С правовой точки зрения речь идет не о преследовании человека за его национальность или политические взгляды, а о привлечении к ответственности конкретного лица за конкретные действия, которые подпадают под нормы уголовного законодательства Азербайджана. Именно поэтому попытки Манукяна представить собственное осуждение как нападение на весь армянский народ выглядят откровенной манипуляцией.

Манукян сознательно подменяет понятия. Между уголовной ответственностью одного человека и коллективной ответственностью целого народа существует принципиальная разница. Осуждение конкретного участника вооруженного сепаратистского режима никоим образом не означает обвинения всего армянского народа. Также отмечу, что армяне проживают не только в Республике Армения, но и во многих странах мира - в России, Франции, США, Канаде, Аргентине, Ливане, Иране, Австралии и десятках других государств. Миллионы представителей армянской диаспоры никогда не имели никакого отношения к вооруженному конфликту в Карабахе.

Более того, значительная часть армян за пределами региона может вовсе не знать, кто такой Давид Манукян. Следовательно, утверждение о том, что судебный процесс касается всего армянского народа, не имеет под собой объективных оснований. Это типичный пример политической риторики, призванной заменить обсуждение юридических фактов эмоциональными лозунгами.

Не менее показателен и призыв Манукяна к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. К тому самому, который наконец-то осилил роман в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин" и знает теперь, "чей дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог". Более того, Пашинян теперь знает, что такое широкий боливар, надев который Онегин выходил на бульвар. И в этот радостный и важный для Никола Воваевича день как-то даже некрасиво со стороны Манукяна напоминать Пашиняну о себе.

Впрочем, проблема не только с таймингом. Фактически бывший сепаратист требует от главы соседнего государства подтвердить правомерность политического курса, который на протяжении десятилетий проводили сторонники сохранения оккупационного статус-кво. И это после того, как тот же Пашинян многократно заявлял о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. И после того, как весь мир уже не раз поздравил Баку и Ереван с окончанием конфликта.

Кстати, тут уместно также напомнить, что и граждане Армении уже высказали свою политическую позицию на сей счет. На последних парламентских выборах большинство избирателей вновь поддержало политическую силу Никола Пашиняна. Это означает, что армянское общество, несмотря на существующие внутренние дискуссии, не поддержало силы, выступавшие с реваншистской повесткой. Неужели Манукян не в курсе итогов этих выборов?!

Не выдерживает критики и его "тезис" о якобы "унижении армянской государственности". Азербайджан никогда не вел войну против Республики Армения как государства с целью ликвидации ее суверенитета или государственности. Первая и Вторая Карабахские войны происходили вокруг территорий, которые международным сообществом неизменно признавались частью Азербайджана. Это подтверждали многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, а также позиция большинства международных организаций.

Допускаю, что Манукян никак не может вырваться из плена своих галлюцинаций, по причине которых он и Ким Кардашьян может сделать предложение о свидании в Баку, но это, как ни крути, не проблема Азербайджана. Это проблема отдельно взятого бывшего карабахского сепаратиста, который озвучивает поистине анекдотические "тезисы" в попытке напомнить о себе армянскому обществу. И он там, среди осужденных карабахских сепаратистов, не один такой. Так что обращения с их стороны к жителям планеты Земля, а может, и к космосу мы наверняка услышим еще не раз.

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#АРМЕНИЯ #НИКОЛ ПАШИНЯН #ДАВИД МАНУКЯН
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