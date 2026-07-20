https://news.day.az/sport/1849185.html Махир Эмрели пропустит первые еврокубковые матчи "Ракува" Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели не сыграет за польский "Ракув" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций против мальтийской "Валлетты". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной стало позднее оформление контракта 29-летнего нападающего с клубом из Ченстоховы.
Махир Эмрели пропустит первые еврокубковые матчи "Ракува"
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели не сыграет за польский "Ракув" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций против мальтийской "Валлетты".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, причиной стало позднее оформление контракта 29-летнего нападающего с клубом из Ченстоховы.
Имя Эмрели не было включено в заявку, представленную Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на этот раунд турнира.
Если "Ракув" выйдет в следующий этап, препятствий для участия азербайджанского форварда в еврокубках уже не будет.
Польский клуб арендовал Эмрели у немецкого "Кайзерслаутерна" на один год с правом выкупа.
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