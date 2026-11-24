Испанские СМИ представили свои версии стартового состава "Барселоны" на матч против азербайджанского "Сабаха" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главные вопросы касаются выбора игроков в обороне и центре поля, а также формирования атакующей линии в отсутствие Ламина Ямаля.

По версии BeSoccer, каталонцы начнут встречу по схеме 4-3-3. Место в воротах займет Жоан Гарсия, в обороне сыграют Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Жерар Мартин и Жоау Канселу. Тройку полузащитников составят Фермин Лопес, Френки де Йонг и Педри, а в атаке расположатся Карим Адейеми, Рафинья и Энтони Гордон.

Испанская редакция Eurosport придерживается схожего мнения, однако прогнозирует появление Пау Кубарси вместо Кунде. При таком варианте Эрик Гарсия займет позицию правого защитника.

Более существенную ротацию допускает испаноязычная редакция Goal. По ее прогнозу, с первых минут могут сыграть Брайан Фариньяс, Гави и Габриэл Жезус, тогда как Де Йонг и Адейеми останутся вне стартового состава.

В свою очередь, журналист Mundo Deportivo Марио Риос рассматривает три варианта формирования атакующей линии в отсутствие Ямаля. Первый предполагает появление Адейеми на правом фланге, Гордона на левом и Рафиньи в центре нападения. При двух других вариантах бразилец переместится на правый фланг, а позицию центрального нападающего займут Дани Ольмо или Габриэл Жезус.

Любопытно, что при всех разногласиях BeSoccer, Eurosport и Goal единодушны относительно выхода в стартовом составе семи футболистов - Жоана Гарсии, Жерара Мартина, Жоау Канселу, Педри, Фермина Лопеса, Рафиньи и Энтони Гордона.

При этом ни одно из трех изданий не включило Дани Ольмо в предполагаемую стартовую одиннадцатку.

Отметим, что матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Сабахом" и "Барселоной" состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:45 по бакинскому времени. После четырех туров каталонский клуб с девятью очками занимает пятое место в турнирной таблице, а азербайджанская команда с тремя очками располагается на 31-й позиции.