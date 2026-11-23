https://news.day.az/sport/1876556.html

Сборная Азербайджана U15 начала учебно-тренировочные сборы в Баку

Юношеская сборная Азербайджана U15 по футболу сегодня приступила к учебно-тренировочным сборам в Центре развития "Баил". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), подготовка команды продлится до 27 ноября. В расположение сборной вызваны 27 футболистов. Список приглашенных игроков: