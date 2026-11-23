Сборная Азербайджана U15 начала учебно-тренировочные сборы в Баку
Юношеская сборная Азербайджана U15 по футболу сегодня приступила к учебно-тренировочным сборам в Центре развития "Баил".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), подготовка команды продлится до 27 ноября. В расположение сборной вызваны 27 футболистов.
Список приглашенных игроков:
"Сабах": Чингиз Муслимов, Эльман Тагиров, Эльдар Гусейнов, Фаган Ибрагимов, Али Гусейнли.
"Карабах": Вусал Атакишиев, Фарман Асадов, Эмиль Ахмедов, Али Камал.
"Нефтчи": Тогрул Мамедов, Гаджимурад Абушов, Юсиф Ибрагимли, Омар Вердиев.
"Сумгайыт": Канан Гасанлы, Мехман Пур Рза, Юнис Оруджзаде, Тунар Гурбанлы.
"Улдуз": Угур Ализаде.
"Габала": Гусейн Рагимов.
"Туран Товуз": Тунар Намазлы, Айхан Йолчузаде, Афган Мусаев.
"Кяпаз": Ибрагим Гусейнов, Садых Тагиев.
"Зиря": Амин Марданов, Фуад Мамедли.
"Бина": Фархад Гасанлы.
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