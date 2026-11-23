Центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо установил уникальное статистическое достижение в НБА, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В матче регулярного чемпионата с "Оклахома-Сити Тандер" (123:113), состоявшемся 23 ноября, баскетболист набрал 24 очка, сделал 15 подборов, отдал 12 результативных передач, совершил два перехвата и поставил три блок-шота, не допустив ни одной потери.

По информации статистического портала StatMuse в соцсети X, Адебайо стал первым игроком в истории НБА, которому удалось за один матч набрать не менее 20 очков, сделать 15 подборов, 10 результативных передач и три блок-шота при полном отсутствии потерь.

Примечательно, что 12 результативных передач стали личным рекордом центрового за карьеру в НБА. Кроме того, Адебайо реализовал восемь из 11 бросков с игры и восемь из девяти штрафных.

"Майами" одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате.