Сбой в электронной системе одного из крупнейших американских авиаперевозчиков Delta Air Lines в аэропорту Атланты (штат Джорджия) привел к задержкам нескольких сотен рейсов в воскресенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The New York Post.

По ее сведениям, неполадки возникли в системе, которая отвечает за учет веса и балансировки самолетов. Всего по состоянию на 11:00 по местному времени (20:00 по Баку) были задержаны 681 рейс из аэропорта Атланты и 591 рейс Delta Air Lines по всей стране.

Как отмечается, аэропорт Хартсфилд-Джексон является одним из самых нагруженных в США. Задержки в отправлении рейсов из этого аэропорта, согласно данным портала FlightAware, превышают один час.

За последнее время в системах американских ведомств и крупных компаний произошло несколько масштабных сбоев. На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Помимо этого, масштабные сбои были зафиксированы у технологического гиганта Microsoft, одного из крупнейших авиаперевозчиков United Airlines и банка JPMorgan Chase.