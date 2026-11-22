Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прибыл с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщило итальянское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что глава итальянского внешнеполитического ведомства прибыл в Баку с официальным визитом для проведения встреч на высоком уровне и участия в Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

Визит, состоявшийся после поездок Премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Азербайджан в мае прошлого года и Президента Серджо Маттареллы в октябре 2025 года, вновь подтверждает приверженность Италии укреплению партнерства с Азербайджаном.

В сообщении МИД Италии подчеркивается, что Азербайджан является важным игроком на Южном Кавказе, а также стратегическим и надежным партнером в сфере энергетической безопасности. Это сотрудничество приобретает особое значение на фоне кризиса в Ормузском проливе, оказывающего серьезное влияние на международные рынки.

Ожидается, что в форуме примут участие представители более 240 компаний и бизнес-ассоциаций Италии и Азербайджана.

Одним из ключевых приоритетов станет расширение участия итальянских компаний в реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов в Азербайджане.

Подчеркивается, что энергетическое сотрудничество остается одним из основных направлений двусторонних отношений. Азербайджан является вторым по величине поставщиком нефти и третьим по величине поставщиком природного газа в Италию.

Новые возможности для расширения сотрудничества существуют также в сферах передового производства, цифровых технологий, возобновляемой энергетики и критически важного сырья.

В этом контексте ожидается подписание декларации о намерениях по сотрудничеству в третьих странах.