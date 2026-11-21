В GTA 6 можно играть не более 90 минут подряд, чтобы не навредить здоровью, - "Газете.Ru" рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья "Будь Здоров - Нахабино" Ольга Уманова, передает Day.Az.

"Главная ошибка - считать игровой марафон отдыхом. Психологически это отдых, физиологически - многочасовая статическая нагрузка с перевозбуждением нервной системы. Тело в это время не восстанавливается, а работает: пульс повышен, мышцы шеи в напряжении, глаза не моргают, дыхание поверхностное. Пятьдесят часов сюжета (столько примерно нужно на прохождение), "утрамбованные" в свободные двое суток, можно считать не отпуском, а сменой на износ", - говорит она.

Безопасный норматив для взрослого - 45-60 минут игры, после чего нужен перерыв 10-15 минут. Это не "поставить на паузу и полистать телефон", а физически встать: пройтись, размять шею и плечи, посмотреть в окно на дальние объекты, выпить воды.

"Абсолютный потолок одной сессии - 90 минут, и то при сознательном самоконтроле. Проблема в том, что игры построены так, чтобы точка выхода была неудобной: "еще одна миссия", "доехать до точки сохранения", "добить босса". Поэтому таймер должен быть внешним - на телефоне в другом конце комнаты, а не встроенным в игру. Суточный лимит в дни "игровых каникул" - 4-6 часов суммарно, разбитых на блоки с нормальными приемами пищи и прогулкой. В обычный рабочий или учебный день - не больше 2 часов и не в ущерб сну. Все, что выше 8-10 часов подряд, - уже зона реального медицинского риска", - объяснила Уманова.

Помогают простые правила: таймер на 50 минут вне игры, правило 20-20-20 для глаз (каждые 20 минут - 20 секунд смотреть на объект в 6 метрах и дальше), стоп-игра за 1,5-2 часа до сна, вода вместо энергетиков (стакан каждый час), нормальная еда с белком и сложными углеводами, каждые 20-30 минут шевелить стопами и напрягать икры, заранее назначенное время выхода и один полный день без игры в неделю.

"Пятьдесят часов можно пройти за две недели с удовольствием. Тромбоз и первый судорожный приступ кнопкой "загрузить сохранение" не отыгрываются", - подчеркивает Уманова.