Предлагается сделать использование шлемов обязательным при езде на электросамокатах и других малых электрических транспортных средствах, а также создать механизмы их государственной регистрации и идентификации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, опубликованной в газете "Азербайджан".

Отмечается, что в рамках независимого мониторинга омбудсмена были изучены риски, связанные с использованием электросамокатов и других малых электрических транспортных средств, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, особенно детей. Также был проведен анализ правового регулирования отношений в этой сфере.

По результатам анализа была признана необходимость совершенствования законодательства, регулирующего использование малых электрических транспортных средств, с учетом международного опыта, а также усиления ответственности родителей в целях защиты детей.

Сообщается, что предложения, подготовленные по итогам исследования, были признаны приемлемыми уполномоченным государственным органом. Отмечено, что они будут учтены в ходе дальнейшей нормотворческой деятельности ведомства.