https://news.day.az/officialchronicle/1875732.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Национального собрания Вьетнама - ФОТО 20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Национального собрания Вьетнама - ФОТО
20 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Маном.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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