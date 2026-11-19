Автор: Лейла Таривердиева

Иран и Армения провели успешные переговоры об участии иранского частного сектора в строительстве нефтеперерабатывающего завода на территории Армении. Об этом заявил и.о. министра нефти Ирана Хамид Бовард на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном в Тегеране. По словам Боварда, иранская сторона хочет задействовать свои технические и инженерные возможности для строительства НПЗ. Как сообщают СМИ, иранский министр также заявил о готовности Ирана без ограничений поставлять сжиженный нефтяной газ в Армению, а также помочь в строительстве необходимой инфраструктуры.

Отметим, что в настоящее время Армения получает природный газ из Ирана в рамках программы "газ в обмен на электроэнергию" - 1 кубометров за каждые 3 кВт/ч электроэнергии.

Новость о планах насчет НПЗ разнеслась мгновенно. Что естественно, если учесть полную зависимость Армении от импорта и борьбу за влияние на Ереван в условиях пошатнувшегося российского влияния. Армения, всегда находившаяся под внешней опекой, хочет избавиться от зависимости от одной стороны, при этом не оказавшись в зависимости от кого-то другого. Но в ее случае это задача непростая. Будь страна способна на самостоятельные шаги, у нее был бы более широкий выбор - при отказе от внешней опеки рассчитывать на себя. А в нынешней ситуации ей приходится рассчитывать только на внешних игроков. В данном случае, игроков энергетического рынка. Самым естественным и выгодным для Армении было бы сделать ставку на Азербайджан, как это сделала Грузия, но для осознания армянской стороной своих реальных выгод, видимо, пока не пришло время.

Как следует из новостей, Ереван решил вернуться к тому, с чего начал двадцать лет назад. Начал, но не закончил, потому что одного желания мало.

В истории армяно-иранских отношений много грандиозных планов, ни один из которых не был осуществлен. Не была построена железная дорога Иран-Армения, не был проложен трубопровод для поставок иранских нефтепродуктов, остался на уровне фантазий тот самый НПЗ, о котором снова заговорили Ереван и Тегеран. Единственным проектом, который все же довели до ума, был газопровод Иран-Армения. Но проект только на первый взгляд выглядит успешным. На самом деле, у Еревана были более обширные планы. Еще задолго до появления трубы, Армения рассчитывала стать транзитной страной и мечтала о транзите газа из Туркменистана и Персидского залива в Грузию и Украину. По этому поводу велись переговоры во времена правления Ющенко и Саакашвили.

Роберт Кочарян даже мечтал о присоединении к Транскаспийскому газопроводу, о котором в тот период много говорили США и Евросоюз. Тогдашний глава МИД Вардан Осканян заявил, что "Армения намерена стать частью новой евроатлантической концепции обеспечения энергетической безопасности, над которой активно работают США и ЕС". По его словам, "Армения поставила перед собой задачу присоединиться к Транскаспийскому газопроводу и уже начала серьезные переговоры об этом с США". Сообщалось, что Ереван ведет активные переговоры и пытается быть вовлеченным в эти процессы.

На это последовал комментарий МИД Азербайджана, который поставил на этих планах крест. "Армения не может вести никаких переговоров об этом с США по ряду причин. Одна из них заключается в том, что региональные проекты невозможны без участия Азербайджана - в роли экспортера, или в качестве транзитного государства. А сотрудничество с Арменией мы будем считать возможным лишь после урегулирования конфликта и устранения его последствий", - было сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

О Транскаспийском газопроводе пришлось забыть. Впрочем, он так и не был построен.

Не произошло прогресса и по другим транзитным надеждам Армении. Россия, не заинтересованная в конкуренте, вернула Ереван на землю. В конечном итоге был построен непригодный для масштабного транзита газопровод из Ирана в Армению, предназначенный лишь для удовлетворения армянских нужд. Надо сказать, что Иран тоже не проявлял особого усердия и интереса. Вероятно, он был бы заинтересован в строительстве газопровода, по которому мог бы гонять свой газ в Европу, но сталкиваться в Армении с российскими интересами Тегерану не было нужно.

Будь у Армении какой-то политический и экономический ресурс для самостоятельного принятия решений, она могла не прислушаться к старшему брату. Но карабахский клан выстроил систему зависимости страны, а оккупация территорий Азербайджана полностью перекрывала возможности для любого маневра. Напомним, что российская сторона была в свое время недовольна и проектом Южного газового коридора. Те мне менее, он состоялся, потому что независимость и реальный суверенитет - это великое благо, которое дано не каждому.

Такая же печальная участь постигла проект строительства нефтепродуктопровода между Ираном и Арменией. Идеи строительства нефтепровода или трубопровода для нефтепродуктов периодически обсуждались с середины 2000-х годов, но так и не были реализованы.

В Армении всегда любили забегать впереди лошади и строить планы, плохо согласующиеся с реалиями. В 2011 году армянские СМИ с гордостью писали о том, что строительство нефтепровода Иран-Армения, которое планируется завершить в 2014 году, позволит Армении транспортировать нефтепродукты не только с нефтеперерабатывающих заводов Ирана, но и из Персидского залива. Тогдашний министр энергетики Мовсисян делился с журналистами мечтами о том как дешевые и качественные нефтепродукты потекут по трубе из Персидского залива в Армению через Тебриз. Заметим, что нефтепровод не был не достроен, он так и не начал строиться, хотя бурные обсуждения начались еще в 2008-м.

Заглох и проект НПЗ, который сейчас пытаются реанимировать Иран и Армения.

Еще в сентябре 2007 года армянские СМИ сообщали о планах строительства в Мегри у границы с Ираном мощного НПЗ, значительно превосходящего потребности армянского рынка. Сообщалось, что стороны уже пришли к соглашению относительно прокладки 200-километрового нефтепровода от иранского города Тебриза до Мегри. При этом не исключалась возможность проектировки и реверсивной трубы, по которой пойдет в Иран бензин, произведенный на армянском НПЗ (которого нет). Указывалось, что Иран готовит свою нефтяную отрасль к функционированию в условиях военных ударов США. Помочь Ирану в этом, видимо, должна была Армения.

Планы построить в Мегри иранский НПЗ для переработки иранской нефти появились почти одновременно с проектами касательно нефтепровода. Сообщалось, что на завод будут возложены задачи глубокой переработки нефти из Ирана и производства светлых нефтепродуктов, среди которых будут преобладать бензин и дизтопливо. Перерабатывающая мощность завода должна была составить 7,5 млн. тонн сырой нефти в год. Около 1 млн. тонн нефтепродуктов планировалось реализовывать в Армении, а большую часть - за ее пределами.

Интересно, что первоначально проект был трехсторонним с участием так же и России. Об этом заявили после переговоров в Сочи в январе 2007 года Роберт Кочарян и Владимир Путин. Армянская сторона даже подготовила ТЭО проекта. Он должен был обойтись в 2 млрд. долларов. Когда же началось согласование долей, российская сторона отказалась от участия и заявила об экономической нецелесообразности проекта. Россия устами министра транспорта Игоря Ливитина объявила, что было получено экспертное заключение, которое подтвердило, что проект невыгоден, поскольку не решен вопрос рынка сбыта и вопрос поставок сырья. Строить НПЗ, не зная, куда будет поставляться продукция, нецелесообразно.

Интересно, как обстоят дела с этим вопросом сегодня? Сегодня иранская и армянская стороны уже знают, куда будут поставлять продукцию мегринского НПЗ?

В 2010 году заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев заявил журналистам во время посещения Разданской ТЭЦ, что проект НПЗ в Армении заморожен в виду его нерентабельности.

Проекты, проекты...

В 2019 году Ереван продолжил мечтать. Сообщалось о четырехсторонней встрече представителей Армении, России, Ирана и Грузии, на которой должен был решаться вопрос транспортировки иранского газа в Европу через Армению. Причем, премьер-министр Никол Пашинян заявил об этих планах как о свершившимся факте. Между тем, в открытых источниках информация о том, что эта встреча состоялась, нет.

Должно быть, она так и не состоялась. И это было вполне ожидаемо, учитывая отсутствие возможностей для реализации подобного проекта у Армении и Грузии. Грузинский участок ЮГК строился при содействии Азербайджана. Кто стал бы строить трубу на территории Армении и Грузии для транзита иранского газа в Россию, а тем более, в Европу? Вопрос риторический.

Армянский газовый транзит был нежизнеспособен с момента рождения этой идеи. Как и дорога Север-Юг через Армению. Без обид. Как не хотелось Ирану обойтись без Азербайджана, на днях в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсеном Резаи. На ней обсуждалась возможность поставок российского газа в Исламскую Республику через территорию Азербайджана. Помимо своповых поставок рассматривался и план строительства отдельного долгосрочного газопровода через азербайджанскую территорию.

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