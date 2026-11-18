17 ноября около 19:00 в селе Гедили Самухского района водитель автомобиля Chevrolet Niva Ильяс Асланов, двигаясь по дороге со сложным рельефом, не учел скоростной режим и, войдя в крутой поворот, потерял управление.

Как сообщает Day.Az, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в овраг. Водитель погиб на месте, а пассажир Азиз Мамедов с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

По факту проводится расследование.

Одним из факторов, усугубивших последствия аварии, стало то, что водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. При падении автомобиля в овраг и последующем выбрасывании из салона от полученных ударов они получили тяжелые травмы.

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз напоминает, что превышение скорости может привести к трагическим последствиям. Водителей также призывают учитывать дорожные и погодные условия, пристегиваться ремнями безопасности и следить за тем, чтобы пассажиры без исключения соблюдали это жизненно важное правило.

"Не забывайте! Нарушение правил влечет юридическую ответственность, а его последствия могут привести к невосполнимым потерям", - заявили в дорожной полиции.