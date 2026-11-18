https://news.day.az/world/1875234.html Начался визит Трампа в Китай Президент США Дональд Трамп прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua, в аэропорту американского лидера встретил председатель КНР Си Цзиньпин.
Начался визит Трампа в Китай
Президент США Дональд Трамп прибыл в китайский город Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua, в аэропорту американского лидера встретил председатель КНР Си Цзиньпин.
Ожидается, что завтра в Шэньчжэне состоится трехсторонняя встреча Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Напомним, Владимир Путин прибыл в китайский город накануне.
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