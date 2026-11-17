https://news.day.az/society/1874998.html На одном из маршрутов в Баку обновили автобусы Автобусы регулярного маршрута №567, связывающего поселок Гобу с Транспортно-пересадочным центром "Автовокзал", обновляются.
На одном из маршрутов в Баку обновили автобусы
Автобусы регулярного маршрута №567, связывающего поселок Гобу с Транспортно-пересадочным центром "Автовокзал", обновляются.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, с 18 ноября на маршруте будут курсировать 11 современных и комфортабельных экологичных автобусов, оснащенных системой CNG (сжатый природный газ).
Автобусы будут отправляться с интервалом 9-10 минут.
Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,70 маната.
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