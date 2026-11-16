В Бинагади горит объект

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на одном из объектов, расположенных на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации возгорания.