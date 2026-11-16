https://news.day.az/society/1874707.html В Бинагади горит объект На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на одном из объектов, расположенных на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В Бинагади горит объект
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на одном из объектов, расположенных на проспекте Ататюрка в Бинагадинском районе Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации возгорания.
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