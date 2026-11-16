Сборная Азербайджана встретится с Андоррой

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подопечные главного тренера Айхана Аббасова сыграют на выезде против команды Андорры.

Встреча пройдет в городе Энкамп и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Главным арбитром матча назначен судья FIFA из Испании Хосе Луис Мунуэра.

Эта игра станет последней для национальной сборной в 2026 году. Капитан команды Эмин Махмудов после этого матча завершит карьеру в сборной Азербайджана.