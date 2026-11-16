https://news.day.az/sport/1874621.html Сборная Азербайджана встретится с Андоррой Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подопечные главного тренера Айхана Аббасова сыграют на выезде против команды Андорры. Встреча пройдет в городе Энкамп и начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана встретится с Андоррой
Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подопечные главного тренера Айхана Аббасова сыграют на выезде против команды Андорры.
Встреча пройдет в городе Энкамп и начнется в 22:00 по бакинскому времени.
Главным арбитром матча назначен судья FIFA из Испании Хосе Луис Мунуэра.
Эта игра станет последней для национальной сборной в 2026 году. Капитан команды Эмин Махмудов после этого матча завершит карьеру в сборной Азербайджана.
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