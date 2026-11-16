"Манчестер Юнайтед" определился с приоритетной трансферной целью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино включил защитника "Фулхэма" Келвина Басси в список приоритетных трансферных целей на январское трансферное окно.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, 26-летний нигерийский футболист, способный выступать как в центре обороны, так и на левом фланге, считается подходящим кандидатом для усиления команды. Его контракт с "Фулхэмом" рассчитан до лета 2027 года, при этом клуб может продлить соглашение еще на один сезон. Если сторонам не удастся договориться о новом контракте до января 2027 года, лондонский клуб может рассмотреть предложение "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" неудачно начал сезон: команда занимает 18-е место в Премьер-лиге и пропустила 30 голов во всех турнирах. Это худший показатель среди клубов пяти ведущих европейских чемпионатов. В связи с этим укрепление центра обороны станет одной из главных задач Почеттино в первое трансферное окно.

Ожидается, что руководство клуба выделит средства на зимние трансферы. Помимо Басси, в список интересов "Манчестер Юнайтед" входит также защитник "Брентфорда" Натан Коллинз.