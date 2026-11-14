Дублинский самообман Армении: архивы не горят - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

В Дублине премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы экспертов, заявил, что карабахский конфликт изначально использовался для того, чтобы не допустить превращения Армении в по-настоящему независимое государство.

"Я столкнулся с реальностью, в которой вся эта международная дипломатия - ложь, фейк, если говорить откровенно", - сказал он.

По его словам, в 2022 году стало очевидно, что продолжение прежней политики грозит стране потерей государственности, и именно поэтому Ереван пошел на взаимное признание территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации.

В общем, Никол Воваевич, недавно продемонстрировавший фокус с бананом в кармане, попытался разоблачить аж целое международное сообщество.

Но он упустил одну маленькую и очень важную деталь: его собственные слова и поступки прекрасно задокументированы, и они рассказывают совсем другую историю. Начнем с того, что 5 августа 2019 года на митинге в оккупированном тогда Ханкенди Пашинян произнес фразу: "Карабах - это Армения, и точка!". Тем самым он поставил под сомнение территориальную целостность Азербайджана и перспективы компромисса.

Годом позже, 15 февраля 2020 года, на Мюнхенской конференции по безопасности, во время публичной дискуссии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Пашинян отвергал принадлежность Карабаха Азербайджану. Он утверждал, что "Нагорный Карабах" якобы получил независимость одновременно с распадом СССР, и пытался подкрепить это историческими рассуждениями о решениях Кавказского бюро и роли Сталина. Президент Ильхам Алиев тогда блестяще продемонстрировал несостоятельность этих построений. Но важно другое: все это говорилось Пашиняном на международной площадке, в присутствии представителей мировой политической и экспертной среды, а вовсе не на велопрогулке с соратниками.

Более того, в интервью Al Jazeera 3 октября 2020 года, в разгар 44-дневной войны, Пашинян пошел еще дальше: он заявил, что "Нагорный Карабах" не может быть частью Азербайджана. Все это было. Как было и то, что 9 мая 2019 года, уже в статусе премьера, Пашинян приехал в оккупированную Шушу, где принял участие в "празднике освобождения" и демонстративно танцевал на Джыдыр-дюзю. Для руководителя, который сегодня рассуждает об уважении международного права, эти эпизоды весьма красноречивы.

После этого возникает целый ряд резонных вопросов. Кто же препятствовал урегулированию? Кто отказывался признавать территориальную целостность Азербайджана? Кто публично отвергал возможность того, что Карабах останется в составе азербайджанского государства? Может, безымянные "международные дипломаты"? Нет. Это делали вы сами, господин Пашинян.

Лето и осень 2020 года показали цену такой политики. 12 июля на границе в Товузском направлении начались боевые столкновения. Азербайджан потерял 12 военнослужащих, среди которых были генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев. Погиб и мирный житель. Политическая ответственность руководства Армении за конфронтационную линию, которая привела к этому кровопролитию, никуда не исчезает.

А 27 сентября началась 44-дневная Отечественная война. Азербайджанская армия перешла к ответным действиям после нового масштабного наступления армянских сил вдоль линии соприкосновения. Затем под ракетными и артиллерийскими ударами оказались города, далекие от фронта. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате ударов по Гяндже 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще 175 человек получили ранения. В Бардинском районе в результате атак 27, 28 октября и 7 ноября погибли 29 человек, более сотни были ранены. Всего за время войны в результате армянской агрессии погибли 93 мирных жителя, еще 454 получили ранения. За этими цифрами стоят конкретные судьбы, разрушенные дома и семьи. Это тоже часть истории, которую сегодня Пашинян предпочитает пересказывать только в удобной для себя редакции.

Теперь главный вопрос. 6 октября 2022 года в Праге, после четырехсторонней встречи с участием Президента Ильхама Алиева, Никола Пашиняна, Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля, стороны подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, предусматривающей взаимное признание территориальной целостности. 14 мая 2023 года в Брюсселе были конкретизированы параметры этого признания: Армения признает территориальную целостность Азербайджана в пределах 86 600 квадратных километров, а Азербайджан - территориальную целостность Армении в пределах 29 800 квадратных километров.

Почему же это стало возможным именно тогда, а не в 2019-м или 2020-м? Почему человек, который в Мюнхене категорически отрицал принадлежность Карабаха Азербайджану, спустя несколько лет заговорил иначе? Ответ очевиден. Армения потерпела поражение в 44-дневной войне. Прежняя стратегия оказалась несостоятельной. Нынешняя позиция Еревана стала следствием фундаментального изменения ситуации.

При этом даже после Праги история не закончилась. Несмотря на принятые обязательства, в Карабахский экономический регион, находившийся под контролем армянских сепаратистских формирований, продолжались поставки вооружений и боеприпасов. Баку неоднократно поднимал на международном уровне вопрос незаконного перемещения техники, оружия и личного состава по Лачинской дороге, а в документе A/77/915, представленном в ООН, приводились соответствующие свидетельства. После антитеррористических мероприятий сентября 2023 года были обнаружены боеприпасы 2021 года выпуска и противотанковые комплексы, закупленные Арменией у производителя либо поставленные через третьи страны.

Одновременно представители сепаратистского режима продолжали получать политическую поддержку из Еревана. Именно совокупность этих обстоятельств - сохранение незаконных вооруженных формирований, милитаризация региона и провокации - привела к необходимости проведения локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года. Они продолжались менее суток и завершились разоружением формирований и установлением полного суверенитета Азербайджана над всей его территорией.

И вот после всего этого именно Баку последовательно предложил мирную повестку: нормализацию отношений, делимитацию границы, открытие коммуникаций и экономическое сотрудничество. Эта повестка сегодня и наполняется конкретными делами. Соответственно, утверждение Пашиняна о том, что "международная дипломатия - фейк", стоит рассмотреть в ином ракурсе. Международное сообщество действительно не смогло обеспечить исполнение резолюций Совета Безопасности ООН, требовавших вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Но претензии здесь вправе предъявлять прежде всего Азербайджан. Это нашей стране десятилетиями приходилось добиваться исполнения решений, которые мир принимал, но не торопился исполнять. И Азербайджан добился этого сам.

Так что можно сколько угодно рассказывать, что прежняя карабахская политика была ловушкой, а международная дипломатия оказалась обманом. Но факты остаются фактами: нынешняя позиция Еревана стала возможной вследствие восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности. Историю невозможно переписать одним выступлением в Дублине, тем более когда стенограммы прежних речей находятся в открытом доступе.