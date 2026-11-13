https://news.day.az/azerinews/1874140.html Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı Yunus Oğuzun "Qara Yusif" romanı çapdan çıxdı.

Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı

Azərbaycanca, 13 ноября 2026 14:30 (UTC +04:00) 427
Yunus Oğuzun “Qara Yusif” romanı çapdan çıxdı

Yunus Oğuzun "Qara Yusif" romanı çapdan çıxdı.

Day.Az Olaylar.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış yazıçı-publisist Yunus Oğuzun "Qara Yusif" adlı tarixi romanı işıq üzü görüb. "Üç kitab bir romanda" ( Birinci kitab: Əmir Teymur və Qara Yusif, ikinci kitab:Qara Yusif və teymurilər,üçüncü kitab: Qara Yusif və teymurilər hökmdarı Şahruh") konsepsiyası ilə təqdim olunan əsərdə Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı Qara Yusifin həyat yolu, siyasi fəaliyyəti və yaşadığı dövrün mühüm tarixi hadisələri əksini tapıb.

Müəllif əsərdə tarixi faktları bədii təhkiyə ilə birləşdirərək oxuculara dövrün siyasi mənzərəsini təqdim edir.

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