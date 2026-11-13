Япония может сократить военные расходы

Япония может значительно сократить планы военных расходов на предстоящие пять лет из-за бюджетных ограничений, что может привести к сокращению закупок ракет и самолетов, включая F-35.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступило агентство Reuters.

До конца года правительство Японии должно принять обновленные версии трех базовых документов в области обороны, включая стратегию нацбезопасности и пятилетнюю программу наращивания оборонного потенциала. По данным Reuters, Министерство финансов Японии предлагает потратить на оборону в предстоящие пять лет всего 50-60 трлн иен (около $313-376 млрд). Это больше, чем 43 трлн иен (около $269 млрд), заложенные на текущую пятилетку, но примерно на 30% меньше, чем требуют представители Минобороны и правящей Либерально-демократической партии. Сторонники фундаментального наращивания военной мощи хотят потратить на оборону за пять лет 80 трлн иен (около $500 млрд).

Такое значительное сокращение запланированных расходов может привести к пересмотру планов по закупке вооружений, в том числе ракет и авиационной техники, включая F-35. Эти планы могут быть урезаны в некоторых случаях вдвое.

В результате, как отмечает Reuters, при таком уровне финансирования Япония не сможет довести долю оборонных расходов даже до 2% ВВП, что было заявлено целью правительства несколько лет назад.

Такая ситуация возникла, по данным источников Reuters, из-за необходимости финансировать масштабные проекты. Так, премьер Японии Санаэ Такаити ранее обещала принять меры по стимулированию экономического роста, а также снижению налога на потребление на продовольственные товары, что неизбежно приведет к значительному сокращению бюджетных доходов. Однако, предложение Минфина урезать военные расходы, отмечает Reuters, встретит сопротивление сторонников наращивания военного потенциала.