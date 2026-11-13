https://news.day.az/officialchronicle/1874024.html Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО 12 ноября в Киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации полнометражного документального фильма "Шаги в тишине" производства Баку Медиа Центра.

Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине» - ФОТО

Официальная хроника, 13 ноября 2026 00:51 (UTC +04:00) 389
Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»

12 ноября в Киноцентре "Низами" состоялась церемония презентации полнометражного документального фильма "Шаги в тишине" производства Баку Медиа Центра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева, официальные лица государства и правительства, деятели культуры и творческий коллектив фильма.

Сначала гости ознакомились с выставкой, отражающей тематику ленты, деятельность по разминированию и повседневную жизнь женщин, работающих в этой сфере.

Выступивший перед показом картины военный журналист Гейдар Мирза подчеркнул, что минная угроза является одной из самых серьезных гуманитарных проблем, с которыми столкнулся Азербайджан. Он рассказал о значении деятельности по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, о миссии, которую выполняют люди, участвующие в этом процессе.

Отмечалось, что в 2021 году корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и оператор Азербайджанского телевидения (AzTV) Сирадж Абышов стали шехидами в результате разрыва мины при исполнении служебных обязанностей в Кяльбаджаре. Эта трагедия еще раз продемонстрировала, насколько серьезную угрозу представляет минная опасность для военнослужащих, гражданских лиц и журналистов.

Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сообщил, что с ноября 2020 года по настоящее время в Азербайджане жертвами мин стали 444 человека, из них 73 погибли. Он отметил, что, согласно проведенному анализу, около 60 процентов минных инцидентов произошло в глубине от бывшей линии соприкосновения. Этот факт свидетельствует о беспорядочном минировании освобожденных от оккупации территорий.

По его словам, в настоящее время 11 тыс. 667 квадратных километров освобожденных территорий входят в категорию подозрительных с точки зрения загрязнения минами и другими взрывоопасными боеприпасами.

Президент Международного евразийского фонда прессы, член Правления Совета прессы Азербайджана Умуд Мирзоев подчеркнул значение фильма с точки зрения доведения минной проблемы до международной общественности. По его мнению, существующая на освобожденных от оккупации территориях минная угроза является серьезной гуманитарной проблемой, которая должна оставаться в центре внимания не только Азербайджана, но и международной общественности в целом. Подобные экранные произведения как показывают масштабы этой угрозы, так и доносят до широкой аудитории самоотверженность и повседневную борьбу людей, занимающихся разминированием, в особенности женщин.

Затем гости посмотрели полнометражный документальный фильм "Шаги в тишине".

Героини фильма - специальная саперная группа, полностью состоящая из женщин. Камера непрерывно следит за их жизнью и показывает, что, сколь бы опасной и рискованной работой женщины ни занимались, дома они обо всем забывают и находятся рядом со своими близкими как матери и жены.

 

У экранного произведения уже есть и первые успехи. На конкурсе 66-го Краковского кинофестиваля, считающегося одним из старейших киномероприятий Европы, состоялась первая мировая премьера фильма. Здесь лента была удостоена награды "За лучшее изобразительное решение".

Картина также размещена на платформе европейского цифрового и печатного журнала Modern Times Review, специализирующегося на документальных фильмах и книгах. Зарубежная аудитория может получить подробную информацию о киноленте и на этой международной платформе.

Наряду с этим, экранное произведение было удостоено награды "Особое упоминание жюри" на проходившем в польском городе Гдыня Международном кинофестивале NNW, являющемся одной из авторитетных киноплатформ Европы, и представлено международной общественности на прошедшем в Румынии кинофестивале Astra Film.

Эти успехи создают новые возможности для постоянного выхода фильма "Шаги в тишине" (Steps in Silence) к международной аудитории и донесения важной истории, отраженной в кинокартине, до зрителей в более широкой географии.

Во время презентации в Киноцентре "Низами" фильм был встречен зрителями с большим интересом. В завершение творческий коллектив киноленты был приглашен на сцену.

Автор сценария фильма Фариз Ахмедов и оператор-постановщик Матеуш Чухновский выразили благодарность всем, кто внес вклад в реализацию проекта во главе с генеральным продюсером, президентом Баку Медиа Центра Арзу Алиевой за поддержку, оказанную в создании экранного произведения.

Генеральным продюсером фильма, совместно произведенного Баку Медиа Центром, Drygas Film Production и Польским телевидением (TVP) при финансовой поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, ARKA и Польского киноинститута, является президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева, сопродюсером - Вита Желакевичут (Польша), продюсером - Орман Алиев, авторами сценария - Фариз Ахмедов и Исмаил Иман, оператором-постановщиком - Матеуш Чухновский, редактором - Расим Исмаилов, а креативными продюсерами - Мачей Дригас (Польша) и Таир Алиев.

Напомним, что сохранение истории Азербайджана, донесение реалий такими, какие они есть, с первого дня создания имеют большое значение для Баку Медиа Центра. За это время Центр произвел такие фильмы, вызвавшие широкий общественный интерес и отражающие различные исторические периоды нашей страны, как "Цель - Баку", "Наследие", "Последнее заседание", "Вечная командировка", "Мы" и "Шуша, ты свободна!", "Тагиев".

Трейлер фильма "Шаги в тишине" можно посмотреть по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=EE9l5z_QahQ

  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
  • Президент Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняла участие в церемонии презентации фильма «Шаги в тишине»
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#ПРЕЗИДЕНТ БАКУ МЕДИА ЦЕНТРА АРЗУ АЛИЕВА
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